Foibe, la commemorazione. L'evento in tono minore

Celebrazioni in, quest’anno, per la ‘Giornata del Ricordo’, che dal 2005, il 10 febbraio di ogni anno, coltiva la memoria delle vittime dellecausate dai partigiani comunisti di Tito, nonché l’esodo dalle terre istriane, nel quadro "della più complessa vicenda del confine orientale". Dopo alcuni anni di cerimonie in pompa magna in Sala del Tricolore, col tentativo, riuscito l’anno scorso, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, Matteo Iori, di rendere la ricorrenza la più unitaria possibile, quest’anno essa non sarà disponibile, causa la seduta del consiglio comunale. Per cui l’Amministrazione, di concerto con l’Assessorato alla Cultura, ha organizzato un incontro presso la Sala degli Artisti della biblioteca Panizzi, alle 17 di lunedì, che avrà come focus una riflessione sul significato di ‘odio e pregiudizio’.