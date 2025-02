Lanazione.it - Focus turismo. Gli obiettivi per quest’anno

Ilche cresce in rete: strategie condivise per il 2025, questo il titolo delpromosso dall’amministrazione comunale in programma giovedì alle 16 nella sala del consiglio comunale. "Un’ iniziativa che mira – spiega l’assessora alIlaria Carmassi, - ad analizzare lo stato attuale del, anche attraverso i dati relativi agli arrivi e alle presenze, e a condividere con gli operatori del settore le strategie per una crescita sostenibile". Si partirà con l’analisi delle presenze, con approfondimento di Alessandro Tortelli, direttore del Centro Studi Turistici di Firenze. Poi, il dirigente del Municipio Emanuele Pasquini, interverrà sulla nuova legge regionale sul comparto. L’assessora Carmassi illustrerà glistrategici del Comune nel settore per il 2025. M.