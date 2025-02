Oasport.it - FOCUS SHORT TRACK – Elisa Confortola: tripletta storica e il suo viaggio nella velocità

Leggi su Oasport.it

Conosciuta per il suo incredibile talento,è una delle atlete più promettenti del pattinaggio diitaliano. Classe 2002, atleta delle Fiamme Oro,ha già vinto un oro al Festival Olimpico della Gioventù Europea e ha collezionato tre mondiali junior. Da tre anni consecutivi sale almeno due volte ad edizione sul podio europeo, e recentemente ha fatto unastraordinaria con orostaffetta 3000m, bronzo nei 1000m e bronzo nei 1500m. In questa intervista ai microfoni di Alice Liverani con Andrea Ziglio,ci racconta i primi passi sul ghiaccio, il suo percorso e i momenti più significativi della sua carriera. Ci parlerà della medaglia più bella che ha vinto e ci svelerà anche cosa significa competere in un’epoca con una leggendaria pattinatrice come Arianna Fontana, che ha collezionato ben 11 medaglie olimpiche.