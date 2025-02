FNP Informa | il notiziario di febbraio 2025

Leggi su Bergamonews.it

Non autosufficienza: adesso stanziamenti dignitosiNon autosufficienza, c’è ancora tanto da fare. L’Italia ha atteso 26 anni per una legge sulla non autosufficienza: la legge è stata approvata, ma gli stanziamenti sono largamente al di sotto delle aspettative. FNP CISL ha da sempre seguito e partecipato attivamente all’iter legislativo che ha portato all’approvazione della legge. Ora ne chiede un’attuazione il più vicina possibile alle aspettative e ai bisogni della popolazione non autosufficienteLa nuova campagna ISEE per ilRipartita la campagna ISEEE per il. Per ottenere il riconoscimento dei bonus e degli sgravi per alcune prestazioni è necessario avere la dichiarazione ISEE aggiornata per l’anno in corso. I CAF della CISL di Bergamo sono a disposizione di tutta la cittadinanza per raccogliere la documentazione necessaria per la richiesta.