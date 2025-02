Ilfattoquotidiano.it - Florida, Il figlio di Michael Jordan, Marcus, arrestato per possesso di cocaina – Video

è statoin. Lo riporta la stampa americana (People e TMZ tra gli altri) che pubblica anche la foto scattata al momento dell’ingresso nel penitenziario della contea di Orange a Orlando. Guida in stato di ebbrezza,die resistenza a pubblico ufficiale, le accuse al secondogenito della leggenda del baskete della prima moglie Juanita Vanoy. Il trentaquattrenne, che ha giocato a basket a livello agonistico per l’ultima volta all’Università dellaCentrale nel 2012, è apparso recentemente in diversi reality show. Il giudice ha fissato una cauzione di 4.000 dollari. Ildella leggenda dei Chicago Bulls – sei campionati Nba e due ori olimpici (Los Angeles ‘84 e Barcellona ‘92) con gli Stati Uniti – è già stato rilasciato.