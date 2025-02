Quifinanza.it - Florentino Pérez Rodríguez, il calcio come un film: la storia dei Galacticos

non è solo un nome associato al Real Madrid. Con un patrimonio stimato di 2 miliardi di euro nel 2022, è uno dei dodici uomini più ricchi di Spagna. La sua capacità di costruire imperi non si limita al, ma si estende nel mondo dell’ingegneria e delle infrastrutture grazie alla guida di Acs, una delle maggiori realtà del settore.Ma non è solo un uomo d’affari o un presidente sportivo. La suaè quella di un uomo capace di reinventare ogni settore che tocca, dalalle infrastrutture. Ogni sua mossa racconta di ambizione, visione e risultati concreti.Una vita tra politica, affari e sportnasce a Madrid l’8 marzo 1947. Laureato in ingegneria civile all’Università Politecnica di Madrid, avvia la sua carriera politica negli anni ’70, ricoprendo ruoli di rilievo nella Pubblica Amministrazione spagnola.