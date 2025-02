Florence Pugh | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saisi è fatta notare grazie alla sua partecipazione a film di grande rilievo, acquisendo sempre più notorietà e arrivando a collaborare con importanti registi e attori. Tra le nuove promesse della sua generazione, l’attrice si è distinta recitando tanto in film drammatici quanto in thriller e horror, dimostrando una versatilità che può essere il suo punto di forza per il futuro. La carriera dell’attrice appare infatti promettente, e punta a maturare con il tempo.Ecco 10chenon sai di. I film e le serie TV in cui ha recitato1. Ha recitato in celebri film. L’attrice esordisce al cinema nel 2014 con il film The Falling. Acquista tuttavia notorietà nel 2016 grazie al ruolo da protagonista nel film Lady Macbeth.