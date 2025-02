Oasport.it - Flora Tabanelli si qualifica alla finale di Big Air ad Aspen e ipoteca la Coppa del Mondo

Ad(USA) sono andate in scena lezioni della quinta tappa delladeldi Big Air, disciplina dello sci freestyle.si è presentata all’appuntamento da leader della classifica di specialità con 320 punti all’attivo dopo la vittoria ottenuta tre settimane fa a Kreischberg, suo primo sigillo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.La 18enne, che nel corso di questa annata agonistica era salita sul podio anche negli altri tre appuntamenti (terza a Klagenfurt e a Chur, seconda a Pechino), deve difendere 104 punti di vantaggio sulla cinese Mengting Liu e 118 sulla svizzera Mathilde Gremaud quando mancano due appuntamenti al termine della stagione (compreso quello in corso di svolgimento sulle nevi statunitensi).L’emiliana ha chiuso il turno preliminare in terza posizione con il punteggio di 91.