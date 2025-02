Ilgiorno.it - Flessibile da 20 anni: "La mia vita nomade fra castelli e monumenti"

Leggi su Ilgiorno.it

Luca Santorelli ha in tasca una laurea in Conservazione dei beni culturali, che ha aperto le porte a unada "precario cronico". Lavori a singhiozzo fra siti archeologici,e luoghi simbolo della storia e della cultura d’Italia, con squadre itineranti di addetti al restauro. L’ultimo a Gorizia, dove si è trasferito da Milano e dove si trova attualmente, per un incarico nel castello della città al confine con la Slovenia, quest’anno Capitale europea della cultura insieme a Nova Gorica. Luca, qual è il suo inquadramento contrattuale?"Attualmente sono un operaio specializzato con mansioni di restauratore, assunto dall’impresa privata che ha ottenuto l’appalto per i lavori. Ho 47, e dal 2006 ho sempre lavorato con contratti a termine o a tempo indeterminato vincolati però alla durata dei lavori.