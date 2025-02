Fiumicino un esempio di volontariato puro | da Fiumara aiuti alimentari per 400 famiglie

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 febbraio 2025– Un piccolo miracolo, compiuto ogni giorno, per chi vive in condizioni di fragilità, perché in fondo si può fare tanto anche con un piccolo gesto. Ed è quello che fanno quotidianamenteService e il Banco Alimentare che hanno stretto un sodalizio che ha permesso strutturare un sistema di aiuto capillare e continuo. Ogni mattina, con puntualità e dedizione, i volontari raccolgono, smistano e consegnano alimenti alleche ne hanno più bisogno, offrendo un sostegno essenziale a chi si trova in difficoltà economica.L’iniziativa solidale nel cuore della comunitàL’iniziativa è nata ed agisce nel cuore della comunità, dove spesso si pensa che le risorse siano scarse e le difficoltà molteplici, e rappresenta un modello di solidarietà ed efficienza. Da, una delle zone considerate marginali rispetto alla città, partono e vengono consegnati in tutto il territorio e anche a Roma generia circa 400, la maggior parte delle quali residenti a, ma con un supporto che si estende anche a Roma.