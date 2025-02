Agi.it - Fisichella: "Nell'ultima settimana oltre 200mila pellegrini"

AGI - Il Giubileo "è partito con il piede giusto. I dati dell'dicono chehanno attraversato la Porta Santa. E un dato che non ci aspettavamo è quello relativo ai primi 10 giorni del Giubileo:mezzo milione di persone venute a Roma per questo evento". Lo ha detto monsignor Rino, Pro-Prefetto per la Evangelizzazione e delegato della Santa sede per il Giubileo, intervenendo in Campidoglio,a Sala della Protomoteca, nel corso dell'evento "Raccontare il Giubileo" organizzato dall'associazione Giornaliste italiane.ha sottolineato che i numeri in un racconto non sono la cosa più importante, qui "indicano che c'è una spiritualità fatta di pellegrinaggio, a piccoli gruppi, che passano pregando lungo via della Conciliazione sotto gli occhi di curiosi e indifferenti e varcano la Porta Santa, e non possiamo non tener conto di questo elemento" e ha aggiunto "è sempre più evidente che ci sia una "generazione ansiosa, e occorre la sicurezza che viene dalla speranza di guardare con serenità al futuro".