Lanazione.it - Firenze, torna il progetto che intreccia musica e arte al Museo Stefano Bardini

, 4 febbraio 2025 – Musei in, alilchearti visive e linguaggili. Sabato 8 febbraio alle 14 e alle 15:30, in programma il primo appuntamento del 2025 di Musei in– ilsviluppato da Fondazione MUS.E in collaborazione con La Filharmonie – Orchestra Filarmonica dicon la finalità di proporre una serie di esperienze multidisciplinari del patrimonio civico, nell’intreccio fra arti visive e linguaggili – che questa volta omaggia l’eclettica collezione del. Per l'occasione la suggestiva sala del lapidario si trasformerà per un pomeriggio nel “salottole di” per un momento-concerto al quale seguirà la visita al. Michelangelo Lazzareschi, al flauto traverso, presenta un programma di brani iconici della letteratura per flauto solo nella composizione di un concerto che avrebbe potuto tenersi alla presenza del famoso antiquario.