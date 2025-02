Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro ‘Chiudi la porta quando esci’ al Niccolini

, 5 febbraio 2025 – Aci sarà ladel“Chiudi laesci” (Mauro Pagliai Editore). L’appuntamento è giovedì 6 febbraio alle ore 18 al Caffè Letterarioin via Ricasoli 3. L’appuntamento è a ingresso libero. Ladelavviene nell’ambito della rassegna ‘Niccolitudini’, ossia le presentazioni che non annoiano e durano poco. Interverrà l’autore Jacopo Martellucci, l’editore Antonio Pagliai e il dottor Carlo Bergamini. Cosa accomuna la vita quotidiana a un intervento di chirurgia d’urgenza? Molto più di quello che pensiamo. Perché la passione, lo studio, la determinazione, l’allenamento – tutti requisiti di un buon medico – sono necessari in ogni campo del vivere. E nella medicina, come nella vita, l’imnte non è vincere, ma non perdere, fare tesoro delle sconfitte e degli errori, mantenersi in equilibrio tra le difficoltà, senza tirare troppo la corda.