Firenze, due concerti con Bruno Canino e Orchestra da Camera Fiorentina

, 4 febbraio 2025 - “Il mio compositore preferito? Senza dubbio Mozart” svelava in un'intervista, tra i maggiori pianisti italiani di tutti i tempi, di nuovo al fianco dell’dadiretta da Giuseppe Lanzetta, sabato 8 febbraio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte (ore 21) e domenica 9 febbraio alla Fondazione Franco Zeffirelli (ore 16), a. Ad esaltare la chiarezza esecutiva disarà una delle pagine più amate di Wolfgang Amadeus Mozart, il “Concerto in la maggiore per pianoforte eK. 488”, in cui il genio di Salisburgo mette in mostra vitalità strumentale e tratti poetici, distribuiti magnificamente tra solista e. E ancora, Felix Mendelssohn-Bartholdy, altro autore prediletto dal pianista, di cui ascolteremo la Sinfonia “Italiana”, mentre ad aprire i due appuntamenti sarà la rossiniana “Ouverture in do maggiore” di Franz Schubert.