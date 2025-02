Lanazione.it - Firenze, al via il progetto nelle scuole per tenere viva la memoria della Liberazione

, 5 febbraio 2025 - Dalla scuola al cinema, attraverso la storia: in occasione degli 80 anni dalla, tre classi liceali daranno vita a tre cortometraggi documentari, interconnessi tra loro, che dalla ricerca storica sullaResistenza, grazie a laboratori sugli strumenti cinematografici, creeranno un ritratto di un momento chiavenostra storia nazionale dal punto di vista dei più giovani. Un modo per riappropriarsi correttamente di unafondamentalenostra identità nazionale enostra Repubblica. Prende il via ailCONACO, ideato dal regista Samuele Rossi e supportato dai partner Echivisivi e Greenwich in collaborazione con l’Istituto StoricoResistenza Toscana: grazie alla selezione tra i progetti vincitori del Bando Fondazione Carlo Marchi 2024, saranno protagonisti oltre 70 studenti dell'Istituto Sassetti Peruzzi assieme al Liceo Castelnuovo e all’Istituto Saffi.