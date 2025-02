Lanazione.it - Firenze, al Maggio Fiorentino risuona il Boléro di Maurice Ravel

, 5 febbraio 2025 – Venerdì 7 febbraio alle ore 20, in Sala Mehta - alla guida dell’Orchestra delMusicalesale sul podio il maestro Alejo Pérez, al suo debutto al. In cartellone un programma dalle marcate sfumature latine: in apertura la Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27 di Sergej Rachmaninov a cui seguono El sombrero de tres picos (Suite n. 1 e n. 2) di Manuel De Falla e il celeberrimodi. Il concerto si apre con la Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27 di Sergej Rachmaninov: dopo la cocente delusione dovuta al flebile successo della sua Prima Sinfonia - che si tradusse in tre anni di inattività compositiva - durante il biennio 1906-1907, trascorso in gran parte a Dresda, maturò nel compositore l'idea di tornare a scrivere una sinfonia. La partitura venne terminata nel 1907 ed eseguita per la prima volta a Pietroburgo il 26 gennaio 1908 sotto la direzione dell'autore stesso.