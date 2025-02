Calcionews24.com - Fiorentina Inter, Zielinski assente? Ecco le condizioni del calciatore nerazzurro

Leggi su Calcionews24.com

? Ledel centrocampista polacco in vista del recupero della sfida del Franchi, match in programma domani sera quale recupero della sfida sospesa per la vicenda Bove, andrà in scena domani. Lo sa bene Simone Inzaghi che in queste ora sta stilando la formazione da schierare sul campo dell’Artemio Franchi. A tal .