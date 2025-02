Internews24.com - Fiorentina Inter, per tenere il passo del Napoli servono tre ‘recuperi’ fondamentali: ecco di chi si tratta

di Redazione, i nerazzurri non possono permettersi di mollare la presa sultre recuperiin vista della gara con i violaSecondo quanto riportato da Sky Sport, l’non può permettersi di rallentare e mollare la presa sulcapolista. Nelle prossime due sfide contro ladovrà aggrapparsi con tutte le sue forze alla corsa per lo scudetto, con la squadra di Conte attualmente in vantaggio di tre punti e con una gara in più. Sarà cruciale per Simone Inzaghi recuperare la forma di giocatori, uno su tutti Calhanoglu, che ha sofferto di diversi infortuni in questa prima parte di stagione e che è ritornato ad avere una maglia da titolare nel derby.Anche Dimarco e Mkhitaryan sono giocatori di alto livello da “recuperare”.