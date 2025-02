Internews24.com - Fiorentina Inter, non solo Acerbi: Inzaghi pensa ad altre novità di formazione! Gli indizi dall’allenamento di oggi

di Redazione, nonaddi! Glidiad Appiano GentileDomani andrà in scena, recupero del 13° turno di Serie A dopo i primi 16 minuti di gara giocati l’1 dicembre. D’allenamento ancora in corso dei nerazzurri ad Appiano Gentile trapelano dellesulle idee didi Simone, il qualead alcuni cambi rispetto all’undici schierato nel derby contro il Milan. Squadra che nel tardo pomeriggio partirà verso Coverciano dove passerà la notte in ritiro.Secondo Sky Sport, il tecnico nerazzurroa far rifiatare alcuni elementi della propria rosa e potrebbe essere arrivato il tanto atteso ritorno di Francescodal primo minuto, che dovrebbe prendere posto nell’undici iniziale tra Bisseck e Bastoni.