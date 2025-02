Fiorentina-Inter non ci sarà il solito calcio d’inizio | ecco come si riparte e da che minuto

Leggi su Ilnerazzurro.it

La sfida tra, in programma domani sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze, avrà un contesto unico. Il match,rotto 67 giorni fa al 16°della 14ª giornata a causa del malore occorso a Edoardo Bove, riprenderà esattamente dal punto in cui il gioco si era fermato.Secondo quanto comunicato dalla Lega Serie A, il protocollo prevede il consueto ingresso in campo delle squadre, l’inno della Serie A, il saluto e le foto di rito. Successivamente, la partita riprenderà dal 17°con una rimessa laterale per lasulla fascia sinistra, conseguenza di un pallone uscito dopo un’azione di Dumfries, poco prima che Lautaro Martinez andasse a segno (rete poi annullata per lo stop del gioco).: disponibilità e regolamento disciplinareUn aspetto cruciale riguarda le rose disponibili: potranno essere schierati solo i giocatori che facevano parte della lista Serie A al 1° dicembre.