Fiorentina-Inter la probabile formazione | due ipotesi per Inzaghi!

Domani, alle ore 20.45, ci sarà il recupero della quattordicesima giornata di Serie A. Di seguito ladi.MATCH –verrà giocata dai nerazzurri per ben due volte in 4 giorni. La prima sfida sarà domani, alle ore 20.45, quando i meneghini giocheranno fuori dalle mura di San Siro. In questo match non potranno partecipare i nuovi acquisti, trattandosi di un recupero. Nellaci saranno parecchie assenze, alle quali Raffaele Palladino dovrà far fronte. La squadra detentrice dello scudetto, invece, potrà contare su numerosi recuperi tra i quali Hakan Çalhano?lu e Francesco Acerbi. Il difensore sembra essersi ristabilito completamente. Bisogna capire se c’è la possibilità di rischiarlo dall’inizio oppure concedergli una frazione di gioco nel secondo tempo.