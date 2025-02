Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Inter, il recupero si gioca senza nuovi acquisti: probabili formazioni e orari tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 5 febbraio 2025 –si sfideranno due volte in pochi giorni. La beffa del calendario. Giovedì sera si disputa ildella partitarotta per il malore di Bove, si riprenderà dal minuto 16 con una rimessa laterale per i viola, e lunedì a San Siro si giocherà la gara di ritorno, ma con una importante differenza. Al Franchi non potranno essere utilizzati itori acquistati dai due club sul mercato di gennaio, perché sarà possibile schierare solo i tesserati all’epoca dell’ruzione, antecedente alla sessione invernale e dato che la partita era già iniziata, mentre nella gara di ritorno, curiosamente solo quattro giorno dopo, i neo arrivati potranno essere convocati. Per Palladino, dunque, niente Zaniolo, Ndour, Folorunsho, Fagioli e Pablo Marì nella partita di giovedì, mentre Inzaghi non potrà fare affidamento su Zalewski, già decisivo nel derby.