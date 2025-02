Internews24.com - Fiorentina Inter, il cambio di programma di Inzaghi: ritiro a Coverciano! E c’è un giocatore che scalpita per la titolarità

Le ultime di formazione Domani sarà il giorno del recupero di. Rispetto alla gara che era ininizialmente per il 1° dicembre, Simoneha cambiato decisione: la squadra andrà in. Domani mattina dunque l'ultima rifinitura: già da oggi dovrebbe rivedersi Zielinski, il quale ieri ha lavorato a parte per via di un lieve stato influenzale. L'unica novità di formazione rispetto al derby contro il Milan potrebbe essere rappresentata da Yann Bisseck: il tedescoe punta a vincere il ballottaggio con Pavard come braccetto di destra. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport.– «dirispetto allo scorso primo dicembre, ovvero rispetto a quando questoera in calendario.