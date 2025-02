Internews24.com - Fiorentina Inter, è emergenza totale per Palladino! Solo 13 calciatori arruolabili per il recupero: formazione obbligata

È un'emergenza totale con gli uomini contati quella che sfiderà domani l'Inter di Inzaghi per il recupero del 13° turno di Serie A. Emergenza totale per Palladino, come ammesso da lui stesso in conferenza stampa: i toscani avranno solo 13 calciatori arruolabili e attingeranno dalla Primavera per la panchina. Questo il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport. «Ne ho 14 in tutto», ha detto Raffaele Palladino ieri ai giornalisti durante la conferenza al Viola Park in cui ha presentato la sfida che lo attende. A rovinare l'umore del tecnico napoletano ha pensato anche Yacine Adli, il centrocampista francese che ha preso una botta alla caviglia e non sembra proprio in grado di recuperare, neppure per la seconda sfida con i nerazzurri di lunedì sera a San Siro.