Fiorentina-Inter dubbi a centrocampo per Inzaghi! La probabile formazione

Simoneè pronto a definire i dettagli in vista del recupero di campionato in programma giovedì sera a Firenze contro la: in casaqualcheo a. Confermato Dumfries sugli esterni. LAVORO – Archiviato il mercato invernale e il pareggio nel derby contro il Milan, in casasi pensa subito al recupero diin programma al Franchi nella serata di giovedì. Rispetto al match originale di dicembre, Simonein questo recupero di campionato avrà a disposizione tutto il gruppo al completo. Mancheranno solo Correa, non ancora recuperato e Zalewski, non convocabile perché assente al primo dicembre., Asllani punta Calhanoglu– In difesanon vuole fare nessun turnover, con Pavard pronto a scendere in campo insieme a Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni.