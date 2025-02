Inter-news.it - Fiorentina-Inter… All’angolo: spunta doppio dato non banale – CdS

Alla vigilia di-Interun’analisi molto interessante sui calci d’angolo, fondamentale che entrambe le squadre sanno sfruttare a dovere.PRIMATO – Recupero prelibato domani al Franchi trae Inter, due squadre lanciatissime per l’obiettivo Europa e per quello tricolore. Il Corriere dello Sport, a tal proposito, ha voluto analizzare l’incontro facendo riferimento al fondamentale del calcio d’angolo, un’arma sicuramente non, considerando i dati, sia per Raffaele Palladino che per Simone Inzaghi. L’Inter, da questo punto di vista, fa la voce più grossa. Infatti, i nerazzurri hanno segnato 56 gol per adesso in campionato con ben 16 marcatori diversi. E sette dei 56 gol messi a referto sono arrivati proprio da calcio d’angolo. L’Inter è, peraltro, a seconda squadra che ne ha calciati maggiormente, ossia 136 rispetto ai 141 della Lazio.