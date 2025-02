Inter-news.it - Fiorentina-Inter, Acerbi favorito per una maglia da titolare! – Sky

si giocherà domani 6 febbraio alle ore 20:45: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi, con Francescoche potrebbe tornare dall’inizio.LA SFIDA –sarà il recupero del match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A,rotto il 9 dicembre al 16? a causa del malore rimediato da Edoardo Bove. I nerazzurri si presentano all’incontro con il grande obiettivo di agguantare il Napoli al primo posto in classifica, consapevoli di come il successo finale possa decidersi per un punto o due punti di distacco. Per la sfida, Simone Inzaghi sa già di non poter contare su Nicola Zalewski, non essendo quest’ultimo stato tesserato prima del 9 dicembre., la probabile formazione di InzaghiLE SCELTE – InInzaghi potrebbe ricorrere a vari cambi rispetto alla formazione vista contro il Milan.