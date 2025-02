Inter-news.it - Fiorentina a -1 dall’Inter, un dubbio in regia: due posti per 4 – CdS

Ladomani sfiderà l’Inter nel recupero della quattordicesima giornata. Palladino dovrà ovviare a delle assenze e a centrocampo riflette. In quattro si giocano due.LE ULTIME – Meno uno a-Inter, recupero valido per la quattordicesima giornata di Serie A. A distanza di due mesi, era il primo dicembre, le due squadre riprenderanno la partita interrotta al diciassettesimo del primo tempo dopo il drammatico malore di Edoardo Bove. Se Simone Inzaghi dovrà cambiare solamente una pedina rispetto al derby, Raffaele Palladino è alle prese con una certa emergenza. Infatti, così come l’Inter, anche la Viola non potrà schierare i giocatori nuovi arrivati dal mercato. Quindi non ci saranno Folorunsho, Fagioli, Ndour, Pablo Marì e Nicolò Zaniolo. Lo stesso Raffaele Palladino, nella conferenza stampa di ieri al Viola Park, lo ha ribadito parlando di appena 14 giocatori a disposizione, di cui tre acciaccati.