Lapresse.it - Final Eight di basket, presidente Lega Basket: “Quarta edizione a Torino? Le premesse ci sono”

“Rispetto all’anno scorso ad oggi abbiamo venduto il 7% in più di biglietti“. Lo ha annunciato ildellaUmberto Gandini nel corso della conferenza stampa di presentazione delladi Coppa Italia, in programma aalla Inalpi Arena – per il terzo anno consecutivo – dal 12 al 16 febbraio. “Lae è sold out, e per le semii ci siamo molto vicini”, ha aggiunto Gandini ricordando che “più di 6000 persone verranno a vedere anche le semii femminili”.“Unadelle? Leci, dipende tantissimo dal sostegno che le istituzioni vorranno darci, noi siamo ben felici di continuare e di avere la possibilità di portare magari ala 50/a Coppa Italia nel 2026? ha detto Gandini.