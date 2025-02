Unlimitednews.it - Final Eight di basket a Torino, +7% di biglietti venduti

(ITALPRESS) – “Rispetto allo scorso anno abbiamo venduto il 7% in più di”. E’ il dato positivo annunciato da Umberto Gandini, presidente della LegaSerie A, durante la presentazione della nuova edizione delle, che per il terzo anno consecutivo si svolgeranno a, nella cornice dell’Inalpi Arena, dal 12 al 16 febbraio. Numeri che sorridono, se si tiene conto anche dei quasi 38 mila tagliandi: domenica 16 febbraio, giornata dellei maschili e femminili, è già andata sold out, mentre sono stati staccati più di 6 milaper le semii. Le otto squadre che si contenderanno la 49° Coppa Italia della storia sono Germani Brescia, Trapani Shark, Dolomiti Energia Trentino, Virtus Segafredo Bologna, EA7 Emporio Armani Milano, UNAHOTELS Reggio Emilia, Pallacanestro Trieste e Bertram Derthona Tortona.