Ilfoglio.it - Filosofia minima del pendolare

Leggi su Ilfoglio.it

Tutta la nostra vita è una cronaca di movimenti avanti e indietro nel mondo. E ogni spostamento da un punto A a un punto B richiede una geografia specifica in termini di tempo, prezzo e fatica. Lo scrittore svedese Björn Laon ha vissuto quarant’anni in queste coordinate, facendo ilper amore e per lavoro e il suo ultimo libro, "del", è il racconto di queste esperienze di viaggio. Il protagonista è il “testimone del pendolarismo” che si è spostato tra Danimarca, Svezia e Italia sui più diversi mezzi di pubblico trasporto: traghetti, autobus, treni, aerei. Il tempo sfiancante del pendolarismo è diventato occasione di riflessione per gettare uno sguardo attento, curioso e allegro sulla propria vita e su tutto ciò che lo circondava: “Nel complesso comunque gli sembra che si possano fare molte osservazioni di portata esistenziale durante i viaggi da