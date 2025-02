Quifinanza.it - Filippo Antonio De Cecco, un miliardo di fatturato per l’impero della pasta

Leggi su Quifinanza.it

Un’azienda che nasce da un mulino abruzzese nel 1831 e che oggi punta a undi euro di. La storia diDe, eredefamiglia De, è un romanzo d’impresa fatto di ambizione, tradizione e colpi di scena. Lui, il protagonista di questa saga alimentare, non è solo un imprenditore, ma il capitano di un veliero che naviga tra acque internazionali e turbolenze giudiziarie.Con una mano tiene saldo il timonetradizione familiare, con l’altra investe in nuove rotte che promettono mari di. Sotto la sua guida, Deè diventato un nome che pesa sugli scaffali di tutto il mondo, incastonando nellaun pezzo d’Italia. Eppure, le accuse sul grano e il rinnovamento nella governance dimostrano che non è sempre tutto al dente.Le originifamiglia Dee l’inizioproduzioneDenasce nel 1944 a San Valentino in Abruzzo Citeriore, un paeseprovincia di Pescara.