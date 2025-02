Ilrestodelcarlino.it - Filippi batte Giorgetti e si aggiudica il torneo, montepremi da 1.500 euro

Tennis spettacolo fino alla fine al CT di Cesena per una grande edizione delOpen. Lunedì sera è andata in scena la finalissima dell’evento organizzato dal club cesenate, abbinato al trofeo ‘Agenzia d’Affari Cesena-Cesenatico’, vinta dal forlivese Nicolasul savignanese Francesco, entrambi portacolori del Tennis Club Viserba, per 6-7 (5), 6-1, 10-5. La finale è stata giocata, così come le semifinali, davanti a una importante cornice di pubblico, al limite della capienza. Il 2.4 Francesco, tecnico alla Federazione Sammarinese, è stato quasi sempre avanti nel primo set, martellando con lucidità con il suo rovescio: primo break per il savignanese sul 3-2 con un grande passante di rovescio no-look, immediato contro-break di, ma ancora una volta èche si stacca e va a servire sul 5-4.