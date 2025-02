Ilfoglio.it - Figura a stella

È sotto forma di prosa il cammino che compie in questo libro un interessante poeta, Adelelmo Ruggieri, che ha già all’attivo svariate pubblicazioni con peQuod, e alla cui opera guardano con molta curiosità autori del calibro di Stefano Simoncelli, Andrea Bajani, Massimo Gezzi e Franco Arminio. In questo suo nuovo vagabondare (poiché altri ve ne sono stati, come testimonia il libro Subito o domani. Non è la stessa cosa, 2013) per l’Appennino umbro-marchigiano che conosce più di ogni altro luogo, Ruggieri dà vita a un libretto in cui i ricordi di gioventù si impastano al presente e in cui l’amore viscerale per la terra si fa tutt’uno con la vita stessa di questo poeta del fermano, giunta infine allo snodo terminale della pensione. E chissà se non sia stato questo nuovo “status sociale” a inspirargli l’ennesimo viaggio, così come sembrerebbe dall’incipit del libro: “Ero in pensione da due anni quando presi l’abitudine di uscire con una qualche regolarità e un qualche metodo, e il metodo era distinguere quando andavo alla cieca da quando andavo perché dovevo andare”.