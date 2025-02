361magazine.com - “Figli di nessuno”: il libro sulla storia di Pasquale Guadagno, scritto con Francesca Barra

Disponibile in libreriaDa martedì 4 febbraio, è disponibile in tutte le libreriedi, ilche racconta ladiinsieme alla giornalistae pubblicato da Rizzoli.Un memoir intenso e toccante, narrato dagli occhi di chi ha perso tutto. Non è solo una testimonianza personale, ma un grido di denuncia contro il silenzio che avvolge la violenza di genere.«Sonoo di, orfano di femminicidio. Ripudiato da mio padre, che una volta uscito di prigione non ha mai cercato di rivedermi, nonostante avrei dovuto essere io a odiarlo. Ancora oggi non ho risposte per quello che è successo. Ma ho una certezza: non voglio aver lottato per tutta la vita e morire per niente».Il 25 aprile 2010, Salvatoreha ucciso sua moglie, Carmela Cerillo, la madre dei suoi due