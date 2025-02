Lapresse.it - Fico: “Vicenda Almasri tra le più degradanti e vergognose della storia italiana”

Leggi su Lapresse.it

“Penso che il casosia uno dei momenti piùe vergognosiRepubblica, attraverso il quale accompagni con un aereo di stato un colonnello libico torturatore”. Così Roberto, ex presidenteCamera dei Deputati e oggi a capo del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle, intercettato all’esterno di Montecitorio da LaPresse dopo l’informativa dei ministri Nordio e Piantedosi in merito al caso del generale libico scarcerato e rimpatriato con volo di Stato dopo il suo arresto a Torino in base a un mandato emesso dalla Corte Penale Internazionale. L’esponente pentastellato afferma che l’azione del governo sul casoè andata “non solo contro la Cpi, ma anche contro il diritto penale italiano“. E aggiunge: “Queste situazioni sono state gestite malissimo dai ministri che ne avevano competenza e dalla presidente del Consiglio che coordina l’attività politica del governo”.