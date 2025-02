Udine20.it - Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia dal 7 marzo all’11 aprile 2025

Torna per il quinto anno ilin, la rassegna itinerante che propone incontri di approfondimento dedicati alla divulgazione delle conoscenze psicologiche tra la popolazione e all’abbattimento degli stereotipi sulla disciplina. La nuova edizione, dal titolo “Intelligenze. Dall’intelligenza naturale all’intelligenza artificiale”, avrà luogo dal 7e toccherà le città di Gradisca d’Isonzo, Gorizia, Tavagnacco, Trieste, Palmanova e Cormons.In attesa degli eventi, il comitato direttivo di Psicoattività, Associazione che ha creato e organizza da sempre il, ha indetto il bando per il Terzo Premio per ricerche innovative in ambito psicologico dedicato a giovani psicologi e ricercatori under 36. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 febbraiosul sito psicoattivita.