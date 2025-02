Avellinotoday.it - Festa di San Sabino: rivive la tradizione dei Falò ad Atripalda

Leggi su Avellinotoday.it

L'8 febbraio, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sansi prepara a vivere una serata all'insegna dellae della comunità. Dopo la celebrazione della Santa Messa alle 18:30, in Piazza Umberto, il sindaco Paolo Spagnolo insieme all'amministrazione comunale.