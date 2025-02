Dailymilan.it - Ferrari Club Italia e Atelier Nieri: un connubio di eccellenze per rafforzare il Made in Italy nel mondo

hanno scelto di unire le loro esperienze perancora di più il nostroinnelIle l’siglano una collaborazione che rappresenta un punto di svolta per l’eccellenza delin. L’evento, ospitato nello showroom dia Quarrata, è diventato l’occasione per celebrare l’unione tra due mondi apparentemente distinti, ma profondamente legati dall’artigianalità, dall’innovazione e dal lusso.Per Maurizio, designer creativo e ideatore dell’iniziativa:Le nostre creazioni si arricchiscono oggi del tocco, un elemento che esalta ulteriormente il valore del nostro design. Questo accordo non è solo una partnership commerciale, ma un segnale chiaro della volontà di promuovere ilinsu scala globaleL’evento, in cui si è parlato del ruolo strategico delle collaborazioni tra impresene per affrontare le sfide della competitività internazionale, è stato moderato dal giornalista Mediaset Giuseppe Brindisi.