Ilfattoquotidiano.it - Ferrari chiude il 2024 con utile in crescita del 21%, oltre le previsioni, e annuncia un premio fino a 14.400 euro per i dipendenti

Corrono i conti dellache ha chiuso ilcon risultati superiori a tutti i target indicati per l’anno. I ricavi netti sono stati di 6,67 miliardi di, indell’11,8% rispetto all’anno precedente, le consegne 13.752, in aumento di 89 unità, mentre l’netto si attesta a 1,5 miliardi (+21%).Martedì l’amministratore delegato, Benedetto Vigna, presentando i dati ha sottolineato che “ancora una volta sono stati possibili grazie all’impegno e alla dedizione di tutte le persone. E per premiare i loro risultati, in linea con i solidi indicatori di performance dell’azienda, sono lieto dire unannualea circa 14.400per i nostri”.Quest’anno il Cavallino lancerà sei nuovi modelli tra cui la primafull electric. “Noi non abbiamo mai parlato di transizione elettrica, ma di addizione.