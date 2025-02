Puntomagazine.it - Ferrari batte le previsioni: maxi premio da 14.400 euro per i dipendenti

Risultati record per: ricavi in crescita del 12% eda 14.400per i, con obiettivi raggiunti in anticipoha annunciato un risultato straordinario per l’anno passato, superando ledegli analisti e mettendo a segno un aumento dei ricavi del 12%, raggiungendo quota 6,677 miliardi di. Un traguardo che ha colpito positivamente gli investitori e che ha portato anche una sorpresa per idella casa automobilistica di Maranello.Infatti, in segno di gratitudine per il contributo al successo dell’azienda,ha deciso di riconoscere una tutti i suoi: un importo che si attesta a ben 14.400. Un bonus che arriva in un momento in cuicontinua a consolidare la propria posizione nel settore del lusso e delle auto sportive ad alte prestazioni.