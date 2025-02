Ferrari, 14 mila euro di premi ai dipendenti e la nuova auto elettrica in arrivo entro il 2025

Leggi su Open.online

Laannuncia un maxi riconoscimento per i suoi 5. Che riceveranno in media uno di competitività di 14.400, in aumento rispetto ai 13.500dello scorso anno. La notizia arriva con i conti 2024, con risultati superiori a tutti i target indicati. I ricavi netti a fine 2024 sono pari a 6,67 miliardi, in crescita dell’ 11,8% rispetto al precedente, le consegne sono 13.752, in aumento di 89 unità, mentre l’utile netto è pari a 1,5 miliardi (+21%), spiega oggi Repubblica. Il titolo in Borsa è a quota 448, in rialzo dell’8% e vicino al suo record storico di 453. «Ci aspettiamo una robusta crescita anche nel, che ci permetterà di raggiungere la fascia alta della maggior parte dei nostri target di profittabilità per il 2026 con un anno di anticipo», dice l’amministratore delegato Benedetto Vigna.