Felicity Jones sull' uso dell' IA in The Brutalist | Spetta al regista decidere

L'attriceè tornata a parlare'uso'Intelligenza Artificiale nel film The, diretto da Brady Corbet.ha aggiunto la sua opinione, dopo quella delBrady Corbet e del protagonista Adrien Brody,'uso'Intelligenza Artificiale durante la post-produzione di The. Il filmmaker aveva spiegato che la tecnologia era stata utilizzata solo per migliorare alcune parti dei dialoghi, intervenendoa pronuncia di alcune parole. L'esperienza disul set di TheIn una nuova intervista rilasciata a Deadline,ha spiegato: "È ovviamente un elementoa post-produzione, e quello è una prerogativa del. Come attore, devi solo fare tutto ciò che è in tuo potere per prepararti e lavorare instancabilmente".