Ilfattoquotidiano.it - “Fedez non ha alcuna intenzione di ritirarsi da Sanremo 2025”: il team del rapper smentisce i rumors. A Pomeriggio 5 risponde stizzito su Chiara Ferragni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per qualche giorno il rumor ha raggiunto le redazioni giornalistiche, ma circolavano anche in ambienti Rai. Dopo Emis Killa, che si è ritirato spontaneamente dopo le indiscrezioni riportate da Il Corriere della Sera per il suo coinvolgimento nell’inchiesta degli Ultras milanisti, anche il suo amicosembrava volesse seguire a ruota e annunciare addio al Festival.Tutto questo sull’onda dell’ultima puntata di “Falsissimo” su YouTube in cui Fabrizio Corona ha aperto il vaso di Pandora, rivelando il tradimento prima delcon Angelica Montini e poi il presunto flirt dellacon Achille Lauro, in gara pure lui alla kermesse.Poi arriva la smentita da parte deldelche spiega – mettendo il punto – chenon avrebbedidal Festival e che, anzi, ha regolarmente fatto le prove con l’orchestra dial Teatro Ariston sia del brano inedito “Battito” che della cover “Bella Stronza”, assieme a Marco Masini.