Ilfattoquotidiano.it - Fedez accanto ad Achille Lauro sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni: la verità del direttore

Non solo le dita di Clara. Ladi “Tv” dedicata al Festival di Sanremo fa parlare anche perché vedeposare vicini. Fino a pochi giorni fa nessuno avrebbe fatto caso a questo particolare, ma dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, secondo cui Chiara Ferragni avrebbe tradito l’ex marito proprio con, la loro vicinanza nella foto crea scompiglio tra i lettori.Ospite de “La volta buona” Aldo Vitali,del settimanale, interviene per spiegare i retroscena della discussa. “ade sopra Tony Effe c’era Emis Killa” spiega Vitali, “è arrivata la notizia che Emis Killa si ritirava e noi eravamo in chiusura e abbiamo dovuto in qualche modo mettere una toppa molto velocemente. Avevamo 26 cantanti fotografati insieme e quattro cantanti che erano stati fotografati il giorno prima a Sanremo perché avevano tutti e quattro degli impegni.