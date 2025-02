Quotidiano.net - Fedez a Sanremo 2025: smentite le voci di ritiro, ma i timori restano

Nelle ultime ore, il mondo dello spettacolo è stato scosso da insistentiriguardanti un possibiledidal Festival di. Nonostante l'entourage del rapper abbia prontamente smentito tali indiscrezioni, l'ipotesi di un passo indietro rimane al centro del dibattito mediatico. Le speculazioni su un possibiledisono emerse in seguito alle recenti rivelazioni sulla sua vita privata. Chiara Ferragni, ex moglie del rapper, ha recentemente dichiarato pubblicamente di aver scoperto tradimenti da parte disin dal 2017, esprimendo il suo profondo dolore per quanto accaduto. Chiara Ferragni parla del tradimento die delle accuse di truffa aggravata, condividendo il suo dolore su Instagram. Queste confessioni hanno alimentato un acceso dibattito pubblico, mettendoal centro di critiche e polemiche.