Federica Maeran morta a 45 anni la cantante lirica del coro di Riccardo Muti stroncata in pochi mesi da un tumore

Federica Maeran, morta a 45 anni di Riva del Garda, dopo una dura battaglia contro un tumore. Per anni aveva calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo, lavorando nel coro del maestro Riccardo Muti, prima di dedicarsi alla musicoterapia per aiutare bambini disabili e con disturbi del comportamento.

Il ricordo del marito e l'ultimo saluto

Federica lascia il marito Franco Garau, che sui social le ha dedicato un semplice ma toccante "Ciao amore", oltre alla madre Bruna, la sorella Fabiana, i suoceri, parenti e amici. Oggi, mercoledì 15 febbraio, in tanti si sono riuniti nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia di Rovereto per darle l'ultimo saluto.