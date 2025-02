Quotidiano.net - Febbraio: curiosità, proverbi e tradizioni del mese più corto dell’anno

, ilpiù: ildel Carnevale, con le sue maschere e le sfilate di carri per le strade, e di feste antiche come la Candelora, che secondo la saggezza popolare segna la fine dell’inverno e i primi auspici della stagione primaverile.rappresenta un tempo di transizione, tra il gelo e i primi segnali della nuova stagione in cui il sole è destinato a tornare, ricco di simbolismi e leggende. Eccone alcune. L'origine e il significato del nome Perchéha 28 giorni? Il cielo di2025 Le festività di: Carnevale e Candelorae detti popolari sue leggende suL'origine e il significato del nomeè il secondonel calendario gregoriano e il più, con 28 giorni, 29 negli anni bisestili.