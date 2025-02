Lanazione.it - FdI si spacca per la presidenza. Belli e Staccioli si sfidano al voto

E’ sfida a due per ladel circolo di Fratelli d’Italia del Forte. Sabato all’hotel 1908 è infatti fissato il congresso comunale del partito con due candidati per sostituire l’uscente Silla Silvestri: in lizza Davidee Marina. Il primo sarebbe stato indicato dallo stesso Silvestri come naturale successore, mentre(già membro nazionale Fdi, responsabile regionale dei dipartimenti, membro del provinciale e consigliera comunale a Stazzema) avrebbe manifestato l’intenzione di scendere in campo successivamente, creando un colpo di scena tra i meloniani. Quando ormai i giochi parevano fatti, avrebbe ufficializzato la propria scelta di proporsi alin un incontro informale al Caffè Roma a cui sarebbero stati presenti anche i due assessori FdI, Massimo Lucchesi e Graziella Polacci.