Fatti vedere recensione | Matilde Gioli Asia Argento e il resto del cast funzionano ma Mrs Doubtfire è distante

La nostradi, opera seconda di Tiziano Russo con, Francesco Centorame e Pierpaolo Spollon: il concept è foriero di possibilità, ma il film non riesce a sfruttare appieno le potenzialità comiche da esso offerteCheciti a più riprese Mrs.è il segnale che l’opera seconda di Tiziano Russo sa perfettamente quali sono i propri modelli di riferimento, a partire dal tono e dalla gestione di tutte quelle dinamiche che la commedia degli equivoci porta con sé. Se poi ilè formato da volti noti del cinema e della tv a partire dal trio formato da, Francesco Centorame e Pierpaolo Spollon, oltre adche torna al genere che l’aveva lanciata, sembrerebbe che la ricetta per il successo sia completa. Peccato però che gli ingredienti siano un po’ troppo sconditi, e che il film non riesca a sfruttare le potenzialità del concept perdendosi nella banalità.